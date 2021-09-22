В России почти 40 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«Сегодня почти 40 млн человек в Российской Федерации привиты против коронавируса полностью», — заявила она.
Также глава Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в стране.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что «первым компонентом привиты от коронавируса почти 47,5 млн».
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.