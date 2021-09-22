Сенатор Рязанский поддержал идею ежеквартально проверять у психологов студентов
- РИА Новости
«С точки зрения усиления безопасности можно поддержать. Честно говоря, я за то, чтобы оружия у гражданских лиц было как можно меньше», — сказал сенатор.
По его мнению, оружие должно быть у силовиков, у тех, кто «оформлен в соответствующих обществах охотников, и у тех, кто занимается охраной заповедников».
«Мне кажется, что такое массовое распространение оружия среди граждан — это чрезмерно. Я думаю, что если бы это оружие приобреталось только после получения соответствующих характеристик и ручательств со стороны трёх специалистов в этой области, то, наверное, меньше было бы нарушений», — заключил Рязанский.
Ранее Курдесов предложил ввести психологический мониторинг учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые владеют оружием.