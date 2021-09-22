Владеющих оружием студентов предложили ежеквартально проверять у психологов

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести психологический мониторинг учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые владеют оружием. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что учащиеся ввиду возраста испытывают многочисленные психологические нагрузки, связанные с взрослением, определением своего будущего места в обществе, личными отношениями.

Но, по его мнению, далеко не все молодые люди способны самостоятельно справляться с данными нагрузками и регулировать своё эмоциональное состояние.

При этом, как считает Курдесов, если у таких молодых людей имеется оружие, невыявленные психологические проблемы могут привести к новым трагическим ситуациям.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания системы психологического мониторинга учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые имеют оружие, а именно введение ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием», — говорится в тексте обращения.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.