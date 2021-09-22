Глава Пермского края заявил о возобновлении 27 сентября работы вуза, где произошла стрельба
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании регионального правительства.
«Давайте в понедельник (27 сентября. — RT) посмотрим, как начнётся процесс обучения», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим губернатор добавил, что намерен посетить университет и встретиться с преподавательским составом и студентами.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.