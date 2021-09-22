Глава Пермского края заявил о возобновлении 27 сентября работы вуза, где произошла стрельба

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где произошла стрельба, планируется возобновить 27 сентября.
Глава Пермского края заявил о возобновлении 27 сентября работы вуза, где произошла стрельба
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании регионального правительства.

«Давайте в понедельник (27 сентября. — RT) посмотрим, как начнётся процесс обучения», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим губернатор добавил, что намерен посетить университет и встретиться с преподавательским составом и студентами.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. 

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