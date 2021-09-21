В Ярославле начал работу форум «Проектория»
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Об этом сообщает ОТР.
Непосредственно на мероприятие приехали 400 старшеклассников и 100 педагогов, а остальные участвуют дистанционно.
В течение трёх дней дети будут общаться со специалистами из ведущих компаний.
«Ребятам из Ярославской области, конечно, очень повезло. Этот форум полностью в их распоряжении. И все спикеры, и партнёры форума работают в первую очередь на них, потому что вся остальная страна принимает участие в форуме дистанционно», — заявила Наталия Мандрова, координатор проекта «Большая перемена».
Ранее сообщалось, что во Владивосток прибыли 150 школьников — победителей всероссийского конкурса «Большая перемена».
«Взгляд» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.