В Ярославле начал работу форум «Проектория»

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В Ярославле открылся всероссийский форум «Проектория».
В Ярославле начал работу форум «Проектория»
  • © Правительство Ярославской области

Об этом сообщает ОТР.

Непосредственно на мероприятие приехали 400 старшеклассников и 100 педагогов, а остальные участвуют дистанционно.

В течение трёх дней дети будут общаться со специалистами из ведущих компаний.

«Ребятам из Ярославской области, конечно, очень повезло. Этот форум полностью в их распоряжении. И все спикеры, и партнёры форума работают в первую очередь на них, потому что вся остальная страна принимает участие в форуме дистанционно», — заявила Наталия Мандрова, координатор проекта «Большая перемена».

Ранее сообщалось, что во Владивосток прибыли 150 школьников — победителей всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Взгляд» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.

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