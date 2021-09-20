Во Владивосток прибыли победители конкурса «Большая перемена»

Во Владивосток прибыли 150 школьников — победителей всероссийского конкурса «Большая перемена».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное Министерство образования.

Дети осмотрят достопримечательности города, в том числе Токаревский маяк и форт Поспелова.

«Позади 12 городов — это 12 остановок, уникальных встреч, много нового и яркого опыта. Ребята в пути решают интересный образовательный квест. В поезде оборудован вагон-медиастудия, где дети снимают шоу «Путешествие мечты. Live» и транслируют его в социальных сетях. Всего должно быть подготовлено шесть выпусков из жизни «Большой перемены», — заявил генеральный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.

Ранее сообщалось, что победители конкурса «Большая перемена» среди учеников 5—7 классов отправились в «Путешествие мечты» на специальном поезде.

«Взгляд» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.