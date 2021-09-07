Победители конкурса «Большая перемена» отправились в «Путешествие мечты»

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Победители конкурса «Большая перемена» среди учеников 5—7 классов отправились в «Путешествие мечты» на специальном поезде. В ближайшие две недели 300 школьников увидят разные достопримечательности России.
Победители конкурса «Большая перемена» отправились в «Путешествие мечты»
  • © Большая перемена
  • vk.com

Об этом сообщает Life.ru.

«Если бы кто отпустил с работы на 15 дней, я бы, не задумываясь, прыгнул в этот вагон и в любой роли поехал бы. Для меня это детская нереализованная мечта — когда-нибудь проехать всю нашу прекрасную страну на поезде», — заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Поезд сделает остановки в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке.

Организаторы «Большой перемены» — АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Ранее «Взгляд» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.

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