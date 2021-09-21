В Москве начал работу Международный форум онкологии и радиотерапии

В Москве открылся Международный форум онкологии и радиотерапии. Его проведение приурочено к 150-летию со дня рождения основателя отечественной онкологической школы Петра Герцена.

Об этом сообщает ОТР.

Среди участников — более 1,5 тыс. российских и зарубежных учёных, ведущих специалистов-практиков и молодых врачей.

«Вакцинирование онкологических больных, новые технологии в период пандемии и внедрение их в регионы. Очень много у нас главных онкологов региональных, которые тоже приехали со своим опытом», — заявил Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного уровня холестерина.