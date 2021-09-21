Диетолог дал советы по питанию людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы по питанию людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

В беседе с Nation News он заявил, что в первую очередь нужно исключить из рациона продукты, повышающие свёртываемость крови.

«Это избыточно солёные и сладкие продукты, жареная и жирная пища», — сказал эксперт.

Он посоветовал увеличить употребление продуктов, которые эффективно снижают свёртываемость крови и, соответственно, артериальное давление.

«Этому способствуют все ягоды, морская рыба, кисломолочные продукты, а также грубые зерновые, то есть хлеб из грубых сортов пшеницы, гречка и овсянка. Также важно употреблять достаточное количество овощей», — добавил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.