В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Самарской области зарегистрировали 512 случаев коронавируса.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии в области достигло 99 574. Проведено 3 531 676 тестов на COVID-19.

Также стало известно, что за сутки в Калининградской области выявили 211 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт портал «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

«На сегодняшний день в регион нарастающим итогом поступило 449 819 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 318 975 человек, из них полностью завершили иммунизацию 297 725», — также рассказали в штабе.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.