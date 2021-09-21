В Краснодарском крае подтвердили 226 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 226 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 165 жителей.
В Краснодарском крае подтвердили 226 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (58), а также в Сочи и Армавире.

Всего в регионе зарегистрировали 71 923 заболевших. Выздоровели 51 440 человек.

На лечении в стационарах находятся 3267 пациентов, на дому — 11 287.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 109 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 123 жителя, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего в городе заболели 29 374 человека.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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