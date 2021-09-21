В Подмосковье создали интерактивную карту с пунктами вакцинации от гриппа

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Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что жители региона смогут выбрать ближайший мобильный пункт вакцинации от гриппа с помощью интерактивной карты.

Карта размещена на новом областном портале, посвящённом заболеванию, передаёт телеканал «360».

Ресурс содержит ответы на популярные вопросы, а также графики работы и адреса мобильных пунктов вакцинации.

«В этом году в Подмосковье планируем привить от гриппа более 4,5 млн человек — это и взрослые, и дети», — уточнила Стригункова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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