Врач прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка»

Главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».

«В нём самая важная информация — о законных представителях ребёнка и о здоровье: группа крови, резус-фактор, группа здоровья, физкультурная группа, есть ли у него хронические заболевания, стоит ли на диспансерном учёте и с каким заболеванием», — заявил Брагин в беседе с НСН.

По его словам, это очень важно, к примеру, когда требуются экстренная госпитализация, переливание крови — не нужно тратить время на обновление информации.

«Так как информация в цифровом паспорте обновляется автоматически, все данные абсолютно достоверны», — заключил врач.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что цифровой паспорт ребёнка стал доступен врачам во всех поликлиниках Москвы.