Врач прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка»

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Главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».
Врач прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка»
  • © пресс-служба мэра и правительства Москвы

«В нём самая важная информация — о законных представителях ребёнка и о здоровье: группа крови, резус-фактор, группа здоровья, физкультурная группа, есть ли у него хронические заболевания, стоит ли на диспансерном учёте и с каким заболеванием», — заявил Брагин в беседе с НСН.

По его словам, это очень важно, к примеру, когда требуются экстренная госпитализация, переливание крови — не нужно тратить время на обновление информации.

«Так как информация в цифровом паспорте обновляется автоматически, все данные абсолютно достоверны», — заключил врач.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что цифровой паспорт ребёнка стал доступен врачам во всех поликлиниках Москвы.

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