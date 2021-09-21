Врач прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка»
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«В нём самая важная информация — о законных представителях ребёнка и о здоровье: группа крови, резус-фактор, группа здоровья, физкультурная группа, есть ли у него хронические заболевания, стоит ли на диспансерном учёте и с каким заболеванием», — заявил Брагин в беседе с НСН.
По его словам, это очень важно, к примеру, когда требуются экстренная госпитализация, переливание крови — не нужно тратить время на обновление информации.
«Так как информация в цифровом паспорте обновляется автоматически, все данные абсолютно достоверны», — заключил врач.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что цифровой паспорт ребёнка стал доступен врачам во всех поликлиниках Москвы.