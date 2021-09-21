В Коми зарегистрировали 227 случаев COVID-19 за сутки

В Республике Коми зарегистрировали 227 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 68 070 человек, выздоровели 62 829 жителей.

Также стало известно, что в Тамбовской области выявили 91 случай коронавируса за минувшие 24 часа. Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло 42 496, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Из больниц при этом выписаны 40 413 жителей области.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.