В Нижегородской области выявили 481 случай COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 481 случай коронавируса за сутки.
В Нижегородской области выявили 481 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 164 902 жителя, из них 151 800 выздоровели. За минувшие 24 часа выздоровели 358 человек.

Вакцинацию прошли 998 467 граждан, оба компонента вакцины получил 934 851.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зарегистрировали 343 случая COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 74 247. Выздоровели при этом 62 579 жителей, в том числе 357 за минувшие 24 часа.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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