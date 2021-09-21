Доктор медицинских наук Воробьёв назвал главные признаки простуды

Доктор медицинских наук председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв назвал главные признаки простуды.

«Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам Воробьёва, если самочувствие плохое, заболевшему следует вызвать врача на дом.

В то же время, как отметил врач, насморк или кашель без других симптомов не опасны для окружающих.

«Однако в любом случае без врачебной консультации и должного лечения могут быть осложнения», — добавил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.