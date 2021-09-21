Доктор медицинских наук Воробьёв назвал главные признаки простуды
- РИА Новости
«Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По словам Воробьёва, если самочувствие плохое, заболевшему следует вызвать врача на дом.
В то же время, как отметил врач, насморк или кашель без других симптомов не опасны для окружающих.
«Однако в любом случае без врачебной консультации и должного лечения могут быть осложнения», — добавил он.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.