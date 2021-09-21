Доктор медицинских наук Воробьёв назвал главные признаки простуды

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Доктор медицинских наук председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв назвал главные признаки простуды.
Доктор медицинских наук Воробьёв назвал главные признаки простуды
  • РИА Новости

«Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам Воробьёва, если самочувствие плохое, заболевшему следует вызвать врача на дом.

В то же время, как отметил врач, насморк или кашель без других симптомов не опасны для окружающих.

«Однако в любом случае без врачебной консультации и должного лечения могут быть осложнения», — добавил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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