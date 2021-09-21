Диетолог Королёва назвала укрепляющие нервную систему напитки

Доктор медицинских наук врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, какие напитки стоит употреблять для укрепления нервной системы.

В беседе с «Москвой 24» она сказала, что чашка какао по утрам идеально подходит для борьбы со стрессом. При этом специалист подчеркнула, что какао-бобы обязательно должны быть натуральными.

В то же время для здорового сна Королёва порекомендовала обратить внимание на напитки, в состав которых входят мята, мелисcа, пассифлора и иван-чай.

Одна-две чашки такого успокоительного средства, выпитого в период с 19:00 до 22:00, помогут своевременно уснуть.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.