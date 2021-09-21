Диетолог Королёва назвала укрепляющие нервную систему напитки

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, какие напитки стоит употреблять для укрепления нервной системы.
Диетолог Королёва назвала укрепляющие нервную систему напитки
  • Pixabay

В беседе с «Москвой 24» она сказала, что чашка какао по утрам идеально подходит для борьбы со стрессом. При этом специалист подчеркнула, что какао-бобы обязательно должны быть натуральными.

В то же время для здорового сна Королёва порекомендовала обратить внимание на напитки, в состав которых входят мята, мелисcа, пассифлора и иван-чай.

Одна-две чашки такого успокоительного средства, выпитого в период с 19:00 до 22:00, помогут своевременно уснуть.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить