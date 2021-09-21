Фальков сообщил, что большинство пострадавших при стрельбе в Перми идут на поправку
- РИА Новости
«У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — приводит его слова ТАСС.
Семь пострадавших транспортируют в Москву для оказания медицинской помощи.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
По данным СК, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Все шесть погибших при стрельбе опознаны.