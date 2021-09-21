Пострадавших при стрельбе в Перми перевезут в Москву для оказания медпомощи

Короткая ссылка
RT
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что семерых человек, пострадавших при стрельбе в пермском вузе, транспортируют в Москву в целях оказания медицинской помощи во вторник, 21 сентября.
Пострадавших при стрельбе в Перми перевезут в Москву для оказания медпомощи
  • РИА Новости

«Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи», — приводит ТАСС слова Фалькова.

Он также выразил соболезнования семьям, родным и друзьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. 

Ранее стало известно, что все шесть человек, погибших при стрельбе в университете Перми, опознаны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить