Пострадавших при стрельбе в Перми перевезут в Москву для оказания медпомощи
- РИА Новости
«Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи», — приводит ТАСС слова Фалькова.
Он также выразил соболезнования семьям, родным и друзьям погибших и пожелал выздоровления раненым.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
Ранее стало известно, что все шесть человек, погибших при стрельбе в университете Перми, опознаны.