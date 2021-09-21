Пострадавших при стрельбе в Перми перевезут в Москву для оказания медпомощи

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что семерых человек, пострадавших при стрельбе в пермском вузе, транспортируют в Москву в целях оказания медицинской помощи во вторник, 21 сентября.

«Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи», — приводит ТАСС слова Фалькова.

Он также выразил соболезнования семьям, родным и друзьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Ранее стало известно, что все шесть человек, погибших при стрельбе в университете Перми, опознаны.