В Мурманской области подтвердили 142 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших в области достигло 71 030. Выздоровели 54 259 жителей.
На лечении находится 14 771 пациент. Всего проведено 1 136 597 тестов на COVID-19.
Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от коронавируса прошли 614 394 жителя, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный минздрав.
В области открыто 77 прививочных пунктов. Также работает 38 мобильных бригад.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.