В Мурманской области подтвердили 142 случая коронавируса за сутки

В Мурманской области подтвердили 142 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области достигло 71 030. Выздоровели 54 259 жителей.

На лечении находится 14 771 пациент. Всего проведено 1 136 597 тестов на COVID-19.

Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от коронавируса прошли 614 394 жителя, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный минздрав.

В области открыто 77 прививочных пунктов. Также работает 38 мобильных бригад.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.