В Мурманской области подтвердили 142 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Мурманской области подтвердили 142 случая коронавируса за последние сутки.
В Мурманской области подтвердили 142 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области достигло 71 030. Выздоровели 54 259 жителей.

На лечении находится 14 771 пациент. Всего проведено 1 136 597 тестов на COVID-19.

Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от коронавируса прошли 614 394 жителя, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный минздрав.

В области открыто 77 прививочных пунктов. Также работает 38 мобильных бригад.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить