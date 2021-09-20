В Тверской области выявили 201 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
С начала пандемии заболели 64 540 жителей региона. Вылечились 57 815 человек.
Вакцинация в области проводится в 56 пунктах.
Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 305 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выписаны 187 жителей.
Всего в регионе зафиксировали 79 962 заболевших. Вылечились 71 178 человек.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.