В Тверской области выявили 201 случай COVID-19 за сутки

В Тверской области выявили 201 случай коронавируса за сутки. Выздоровели 234 жителя.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 64 540 жителей региона. Вылечились 57 815 человек.

Вакцинация в области проводится в 56 пунктах.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 305 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выписаны 187 жителей.

Всего в регионе зафиксировали 79 962 заболевших. Вылечились 71 178 человек.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.