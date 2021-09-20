В Тверской области выявили 201 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Тверской области выявили 201 случай коронавируса за сутки. Выздоровели 234 жителя.
В Тверской области выявили 201 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 64 540 жителей региона. Вылечились 57 815 человек.

Вакцинация в области проводится в 56 пунктах.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 305 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выписаны 187 жителей.

Всего в регионе зафиксировали 79 962 заболевших. Вылечились 71 178 человек.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить