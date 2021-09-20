В Томской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Томской области зафиксировали 84 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 62 жителя.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 42 745. Выписан 35 961 человек.

Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом достигает 25,3%.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 54 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились шесть жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный штаб.

За весь период пандемии в республике заболели 26 486 человек, выздоровели 22 918.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.