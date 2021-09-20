В Нижегородской области подтвердили 473 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили 473 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболел 164 421 житель. Выписаны 151 442 человека, в том числе 361 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 340 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 348 пациентов, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 73 904, выздоровевших — 62 222.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.