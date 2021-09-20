В Ростовской области зарегистрировали 468 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 468 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 3660 пациентов.

С начала пандемии в области заболели почти 134 тыс. жителей, выздоровели 115 тыс.

Также стало известно, что в Ленинградской области знакомым и друзьям запретили навещать пациентов в больницах, передаёт kp.ru со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Александром Дрозденко.

«С 20 сентября запрещено посещать учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Исключение делается лишь для одного из близких родственников пациента», — заявили в администрации региона.

Родственник должен предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19, либо справку о перенесённом коронавирусе за последние полгода, либо отрицательный результат ПЦР-теста не позднее 72 часов.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.