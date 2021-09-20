В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Как заявила на аппаратном совещании при главе республики зампред регионального правительства Эльвира Пинчук, всего вводят 220 дополнительных мест.

В частности, с 13 по 19 сентября койки для больных коронавирусом развернули в больницах Ижевска, Глазова и Киясова, а с 20 сентября места открывают в Уве и Кезу.

Таким образом, коечный фонд для больных коронавирусом составляет 3054 коек. Из них свободно 260.

Тем временем в Мурманской области продолжают работу по возвращению ковидных коек для оказания специализированной медпомощи. На прошлой неделе свернули ещё 67 мест, передаёт Nord-News. Об этом на оперативном совещании рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

«Уже свёрнуто 370 коек с момента пиковой ситуации по заболеванию коронавирусом. Общий коечный фонд в регионе составляет 1039, в том числе 126 с ИВЛ и 877 — с кислородом. Свободный коечный фонд составляет более 23%», — уточнил он.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.