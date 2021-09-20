В Новосибирской области выявили 160 случаев COVID-19 за сутки

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В Новосибирской области выявили 160 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 38 жителей.
В Новосибирской области выявили 160 случаев COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировали 61 858 заболевших. Выздоровели 49 495.

Госпитализированы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него 1730 пациентов.

Также стало известно, что в Ставропольском крае провели 2 525 457 тестов на коронавирус с начала пандемии, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Общее число заболевших в регионе достигло 82,3 тыс.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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