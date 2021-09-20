В Перми начали сбор крови для пострадавших при стрельбе в вузе

Пермская краевая станция переливания крови начала сбор крови для пострадавших при стрельбе в ПГНИУ.

Об этом сообщает kp.ru.

«В связи с трагическим происшествием в классическом университете ПГНИУ к нам поступает много обращений по возможности сдачи крови для пострадавших», — говорится на сайте станции.

Время приёма доноров продлено 20 сентября до 18:00, 21 сентября приём будет вестись с 08:00 до 15:00.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.

Как передавало ФАН, бывший классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём ученике.