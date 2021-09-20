В Минздраве сообщили о 24 пострадавших в результате стрельбы в вузе в Перми

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В результате стрельбы в Пермском государственном университете, по последним данным, погибли восемь человек, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В Минздраве сообщили о 24 пострадавших в результате стрельбы в вузе в Перми
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения России со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф.

«В результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», — цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что в том числе у 19 пострадавших огнестрельные ранения.

Стрельбу устроил студент. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен.

В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложено о стрельбе в университете в Перми.

Как пишет Newinform, возбуждено уголовное дело.

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