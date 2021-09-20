В Минздраве сообщили о 24 пострадавших в результате стрельбы в вузе в Перми
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения России со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф.
«В результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», — цитирует ведомство ТАСС.
Отмечается, что в том числе у 19 пострадавших огнестрельные ранения.
Стрельбу устроил студент. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен.
В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложено о стрельбе в университете в Перми.
Как пишет Newinform, возбуждено уголовное дело.