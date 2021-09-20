Рентгенолог Бобков перечислил преимущества КТ перед рентгеном при диагностике COVID-19

Врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики клинической больницы «РЖД-Медицина» (Владивосток) Андрей Бобков объяснил, в чём отличие рентгенографии от компьютерной томографии (КТ), в том числе при диагностике COVID-19.

Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

«КТ даёт больше диагностических ответов. Если рентген — это 2D-изображение, то КТ — это объёмное 3D-изображение. По всем рекомендациям КТ — метод выбора при обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией. То есть чувствительность КТ к COVID-19, способность выявить это заболевание в десятки раз выше. Где рентгенолог может видеть нормальную картину лёгочной ткани, на КТ именно в этом месте могут быть изменения», — сказал Бобков.

Он уточнил, что чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель, падение сатурации.

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