В Татарстане возбудили дело из-за избиения фельдшера
- РИА Новости
Об этом сообщает СК России.
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России («Побои»)», — говорится в заявлении.
По версии следствия, 17 сентября во дворе дома 15 по улице Годовикова города Казани неустановленное лицо из хулиганских побуждений нанесло побои 56-летнему фельдшеру ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», приехавшему к указанному дому по вызову.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль Toyota врезался в машину скорой помощи. В аварии погиб один из фельдшеров 1988 года рождения.