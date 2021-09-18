В Татарстане возбудили дело из-за избиения фельдшера

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев фельдшеру скорой помощи.

Об этом сообщает СК России.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России («Побои»)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 17 сентября во дворе дома 15 по улице Годовикова города Казани неустановленное лицо из хулиганских побуждений нанесло побои 56-летнему фельдшеру ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», приехавшему к указанному дому по вызову.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль Toyota врезался в машину скорой помощи. В аварии погиб один из фельдшеров 1988 года рождения.