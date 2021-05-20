В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер

В Алтайском крае автомобиль Toyota врезался в машину скорой помощи. В аварии погиб один из фельдшеров 1988 года рождения.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Предварительно установлено, что около 04:55 на 200-м км автодороги Р256 «Чуйский тракт» Первомайского района водитель, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ-39623 (скорая медицинская помощь). От удара скорую медицинскую помощь отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в пресс-службе МВД края.

Двое водителей, а также пассажир скорой помощи получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что фельдшер скорой помощи погиб в результате ДТП в городском округе Серпухов в Московской области.