В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер

Короткая ссылка
В Алтайском крае автомобиль Toyota врезался в машину скорой помощи. В аварии погиб один из фельдшеров 1988 года рождения.
В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер
  • © РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Предварительно установлено, что около 04:55 на 200-м км автодороги Р256 «Чуйский тракт» Первомайского района водитель, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ-39623 (скорая медицинская помощь). От удара скорую медицинскую помощь отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в пресс-службе МВД края.

Двое водителей, а также пассажир скорой помощи получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что фельдшер скорой помощи погиб в результате ДТП в городском округе Серпухов в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить