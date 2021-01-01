Фельдшер скорой помощи погиб при ДТП в Подмосковье

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Фельдшер скорой помощи погиб в результате ДТП в городском округе Серпухов, оказывая помощь пострадавшим в предыдущей аварии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Фельдшер скорой помощи погиб при ДТП в Подмосковье
  • РИА Новости

«Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого следственным органом по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Серпухов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром 1 января на автомобильной дороге А-108 произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112.

В результате происшествия погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек получили телесные повреждения.

Ранее три грузовика столкнулись на МКАД, один человек пострадал.

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