В Подмосковье с признаками отравления госпитализированы семь человек
- РИА Новости
«Семь человек были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
На данный момент проводится комплексное обследование всех обратившихся.
В ведомстве уточнили, что предварительно у всех заболевших диагностировано состояние средней степени тяжести.
Ранее в Москве пожилая женщина и её внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.