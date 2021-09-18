В Подмосковье с признаками отравления госпитализированы семь человек

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В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что семь из восьми человек, обратившихся за медпомощью с признаками отравления, доставлены в больницу.
В Подмосковье с признаками отравления госпитализированы семь человек
  • РИА Новости

«Семь человек были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

На данный момент проводится комплексное обследование всех обратившихся.

В ведомстве уточнили, что предварительно у всех заболевших диагностировано состояние средней степени тяжести.

Ранее в Москве пожилая женщина и её внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

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