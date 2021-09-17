Социолог прокомментировала ситуацию с дополнительными выходными в России

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Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий в Пензенском государственном университете, социолог Анна Очкина прокомментировала ситуацию с дополнительными выходными в России.
Социолог прокомментировала ситуацию с дополнительными выходными в России
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«Это уже не первый раз, когда новогодние выходные десять дней. Здесь по-разному можно рассуждать. Это очень хорошо для семей, где есть дети-школьники. Это наконец позволит родителям проводить новогодние выходные, новогодние каникулы с детьми», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

Вместе с тем, отметила эксперт, в стране много непрерывных производств.

Ранее сообщалось, что российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год. Так, новогодние праздники продлятся десять дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич в беседе с URA.RU предложил сделать 31 декабря выходным днём.

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