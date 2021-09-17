Правительство России утвердило перенос выходных дней на 2022 год

Российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год.

Так, новогодние праздники продлятся десять дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днём.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала в беседе с НСН идею сделать 31 декабря постоянным выходным.