Правительство России утвердило перенос выходных дней на 2022 год

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Российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год.
Правительство России утвердило перенос выходных дней на 2022 год
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Так, новогодние праздники продлятся десять дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днём.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала в беседе с НСН идею сделать 31 декабря постоянным выходным.

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