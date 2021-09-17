Психолог Ключников высказался о необходимости дополнительных выходных

Психолог Сергей Ключников, директор Центра практической психологии, высказался о необходимости дополнительных выходных.

«Конечно, трудовая неделя весьма тяжёлая, не всегда человеку удаётся восстановиться, поэтому праздники — это позитивно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, праздники нужно наполнять чем-то запоминающимся и планировать их заранее.

«Если вы заранее, например, расписали, что на несколько мартовских дней вы едете туда-то, на несколько майских дней — в другое место, а Новый год проведёте по-другому, то вы будете заранее на это настраиваться, чувствовать длинную дистанцию этого года», — объяснил эксперт.

Кроме того, считает Ключников, какие-то праздники наверняка придётся посвятить нужным, но не срочным делам, на которые в обычные дни не хватает времени.

Ранее российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год. Так, новогодние праздники продлятся десять дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7-го по 10 мая.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала в беседе с НСН идею сделать 31 декабря постоянным выходным. По словам Кусайко, она поддерживает идею, поскольку в этот день всё равно снижается эффективность работы.