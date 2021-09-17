В Конфедерации труда России предложили сделать 31 декабря выходным днём

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич предложил сделать 31 декабря выходным днём.

«Это было бы правильным решением с точки зрения экономики, потому что относительная часть работников в этот день либо не работает либо формально работает», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам юриста, исключение составляют организации и службы, работающие в полном объёме, например торговля, где в праздники нередко делается основной оборот.

Со своей стороны, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что длинные выходные не нужны, особенно в Новый год.

«Но вот май сейчас разорвали, слава богу. Нет вот этой десятидневки майской. Это уже хорошо, потому что надо работать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год. Так, новогодние праздники продлятся десять дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.