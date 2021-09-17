В Конфедерации труда России предложили сделать 31 декабря выходным днём

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Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич предложил сделать 31 декабря выходным днём.
В Конфедерации труда России предложили сделать 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

«Это было бы правильным решением с точки зрения экономики, потому что относительная часть работников в этот день либо не работает либо формально работает», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам юриста, исключение составляют организации и службы, работающие в полном объёме, например торговля, где в праздники нередко делается основной оборот.

Со своей стороны, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что длинные выходные не нужны, особенно в Новый год.

«Но вот май сейчас разорвали, слава богу. Нет вот этой десятидневки майской. Это уже хорошо, потому что надо работать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год. Так, новогодние праздники продлятся десять дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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