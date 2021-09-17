Врач рассказал, как выбирать частную клинику

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как выбирать частную клинику.

«Если вы идёте в государственное учреждение, всё, что касается проверки документов, априори не требуется. Потому что госучреждения достаточно строго подходят к наличию всех сертификатов и допусков у любого специалиста, который у них работает. Если речь идёт о частных клиниках, здесь нужно смотреть, какой у неё уровень», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам медика, если это большой и многопрофильный центр, работающий не первую неделю, то, скорее всего, с документами в нём тоже всё хорошо.

Как отметил Добровольский, если случай сложный, то всегда полезно обратиться к нескольким специалистам и получить несколько мнений о том, как лечиться.

«В процессе вы и сами поймёте, кому больше доверяете, кто вам более профессионально объяснил и дал рекомендации», — сказал эксперт.

Он добавил, что если друзья или коллеги знают хорошего специалиста, то имеет смысл прислушаться и к этим рекомендациям.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor дал советы по поддержанию иммунитета.