Врач рассказал, как выбирать частную клинику

Короткая ссылка
Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как выбирать частную клинику.
Врач рассказал, как выбирать частную клинику
  • Pixabay

«Если вы идёте в государственное учреждение, всё, что касается проверки документов, априори не требуется. Потому что госучреждения достаточно строго подходят к наличию всех сертификатов и допусков у любого специалиста, который у них работает. Если речь идёт о частных клиниках, здесь нужно смотреть, какой у неё уровень», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам медика, если это большой и многопрофильный центр, работающий не первую неделю, то, скорее всего, с документами в нём тоже всё хорошо.

Как отметил Добровольский, если случай сложный, то всегда полезно обратиться к нескольким специалистам и получить несколько мнений о том, как лечиться.

«В процессе вы и сами поймёте, кому больше доверяете, кто вам более профессионально объяснил и дал рекомендации», — сказал эксперт.

Он добавил, что если друзья или коллеги знают хорошего специалиста, то имеет смысл прислушаться и к этим рекомендациям.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor дал советы по поддержанию иммунитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить