В Пермском крае зарегистрировали 448 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 448 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Из новых заболевших 36 проходят лечение в больницах, ещё 412 — на дому.

Всего в регионе выявили более 95 тыс. случаев COVID-19.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки выявили 199 заболевших, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

У 169 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у десяти выявлена пневмония, 20 болеют без симптомов.

По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных выше.