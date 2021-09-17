В Омской области выявили 370 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
За всё время в области заболели 79 669 человек. Выздоровели 59 542 жителя.
Вакцинацию прошли 606 913 граждан. Оба компонента вакцины получили 523 907 человек.
Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Севастополе зарегистрировали 79 случаев COVID-19. Вылечились 92 жителя, передаёт ИА SevastopolMedia.
Всего в городе заболели 28 988 человек.
По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных больше.