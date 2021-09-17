В Омской области выявили 370 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области выявили 370 случаев коронавируса за сутки. Выписан 461 житель.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

За всё время в области заболели 79 669 человек. Выздоровели 59 542 жителя.

Вакцинацию прошли 606 913 граждан. Оба компонента вакцины получили 523 907 человек.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Севастополе зарегистрировали 79 случаев COVID-19. Вылечились 92 жителя, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего в городе заболели 28 988 человек.

По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных больше.