В Новгородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Вакцинацию прошли почти 170 тыс. жителей региона. Оба компонента вакцины получили около 139 тыс. человек.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 337 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 360 жителей, передаёт RIA56 со ссылкой на штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 72 888 человек, выздоровели 61 167.
По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных выше.