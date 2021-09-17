В Новгородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Новгородской области зарегистрировали 125 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 112 человек.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Вакцинацию прошли почти 170 тыс. жителей региона. Оба компонента вакцины получили около 139 тыс. человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 337 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 360 жителей, передаёт RIA56 со ссылкой на штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 72 888 человек, выздоровели 61 167.

По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных выше.