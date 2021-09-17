В Новгородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Новгородской области зарегистрировали 125 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 112 человек.
В Новгородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Вакцинацию прошли почти 170 тыс. жителей региона. Оба компонента вакцины получили около 139 тыс. человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 337 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 360 жителей, передаёт RIA56 со ссылкой на штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 72 888 человек, выздоровели 61 167.

По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных выше.

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