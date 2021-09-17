В Краснодарском крае зарегистрировали 230 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 230 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 184 жителя.
В Краснодарском крае зарегистрировали 230 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре, Сочи и Белореченском районе (55, 22 и 21 человек соответственно).

В настоящее время в ковидных госпиталях находится 3091 пациент, на дому лечатся 11 289 жителей.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 54 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время». Общее число заболевших в республике достигло 26 318, заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Под наблюдением остаются 4809 жителей.

Замминистра здравоохранения республики, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков уточнил, что выздоровели за сутки 38 пациентов, за всё время — 22 873.

По словам иммунолога Николая Крючкова, уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса зависит от времени, которое прошло после процедур. Однако исследования показывают, что количество антител у ревакцинированных больше.

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