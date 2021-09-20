Опрос: процент приходящих вовремя на работу россиян за 12 лет вырос почти в два раза
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
По словам 15% опрошенных, они опаздывают лишь несколько раз в год. 6% россиян признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю.
В 2009 году подобный опрос показал, что вовремя на работу приходили лишь 35% россиян.
Пунктуальных сотрудников больше среди россиян старше 45 лет: 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет.
Согласно исследованию, 80% россиян, время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10—15 минут, 6% — не более чем на полчаса, а 2% — на час и более.
Среди причин, по которым они опаздывают на работу, респонденты чаще всего называли пробки, проблемы с общественным транспортом, семейные обязанности, слишком крепкий утренний сон и форс-мажорные обстоятельства.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.