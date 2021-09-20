Опрос: процент приходящих вовремя на работу россиян за 12 лет вырос почти в два раза

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Большинство россиян (71%) утверждают, что никогда не опаздывают на работу. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении RT результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: процент приходящих вовремя на работу россиян за 12 лет вырос почти в два раза
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По словам 15% опрошенных, они опаздывают лишь несколько раз в год. 6% россиян признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю.

В 2009 году подобный опрос показал, что вовремя на работу приходили лишь 35% россиян.

Пунктуальных сотрудников больше среди россиян старше 45 лет: 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет.

Согласно исследованию, 80% россиян, время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10—15 минут, 6% — не более чем на полчаса, а 2% — на час и более.

Среди причин, по которым они опаздывают на работу, респонденты чаще всего называли пробки, проблемы с общественным транспортом, семейные обязанности, слишком крепкий утренний сон и форс-мажорные обстоятельства.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить