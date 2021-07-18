Опрос показал отношение россиян к идее о четырёхдневной рабочей неделе

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Опрос, проведённый онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, показал, как работодатели и представители экономически активного населения России относятся к идее четырёхдневной рабочей недели.
Опрос показал отношение россиян к идее о четырёхдневной рабочей неделе
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, исследование проводилось с конца июня до середины июля, в нём участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Положительный ответ на вопрос об отношении к четырёхдневной рабочей неделе дали 44% экономически активных россиян.

«Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов», — говорится в итогах исследования.

Кроме того, 63% респондентов считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить почти такой же объём работы, как за пятидневную рабочую неделю.

При этом 24% думают, что не справятся со своим функционалом за четыре дня.

В мае научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю является правильным трендом.

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