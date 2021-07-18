Опрос показал отношение россиян к идее о четырёхдневной рабочей неделе
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, исследование проводилось с конца июня до середины июля, в нём участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Положительный ответ на вопрос об отношении к четырёхдневной рабочей неделе дали 44% экономически активных россиян.
«Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов», — говорится в итогах исследования.
Кроме того, 63% респондентов считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить почти такой же объём работы, как за пятидневную рабочую неделю.
При этом 24% думают, что не справятся со своим функционалом за четыре дня.
В мае научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю является правильным трендом.