Опрос показал отношение россиян к идее о четырёхдневной рабочей неделе

Опрос, проведённый онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, показал, как работодатели и представители экономически активного населения России относятся к идее четырёхдневной рабочей недели.

Как пишет РИА Новости, исследование проводилось с конца июня до середины июля, в нём участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Положительный ответ на вопрос об отношении к четырёхдневной рабочей неделе дали 44% экономически активных россиян.

«Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов», — говорится в итогах исследования.

Кроме того, 63% респондентов считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить почти такой же объём работы, как за пятидневную рабочую неделю.

При этом 24% думают, что не справятся со своим функционалом за четыре дня.

В мае научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю является правильным трендом.