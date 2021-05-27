Эксперт прокомментировал возможность перехода на четырёхдневку

Короткая ссылка
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю является правильным трендом.
Эксперт прокомментировал возможность перехода на четырёхдневку
  • РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Я боюсь, что в нашей стране могут быть проблемы с переходом на четырёхдневку. Здесь есть много различных подводных камней, а вообще это правильный тренд. Плюсы возможного перехода — в том, что у человека появляются лишние дни для творческой работы и самовыражения, о чём мечтали ещё классики. Это очень важная история, поскольку только 20—25% людей в мире нравится их работа, а остальные просто зарабатывают деньги», — сказал Гринберг.

При этом он отметил, что вся мировая экономика движется сейчас к автоматизации, искусственному интеллекту и вытеснению рабочих профессий.

Как ранее сообщал сайт Nation News, специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько россиян поддерживают идею введения четырёхдневной рабочей недели, а сколько — против неё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить