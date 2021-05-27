Эксперт прокомментировал возможность перехода на четырёхдневку

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю является правильным трендом.

Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Я боюсь, что в нашей стране могут быть проблемы с переходом на четырёхдневку. Здесь есть много различных подводных камней, а вообще это правильный тренд. Плюсы возможного перехода — в том, что у человека появляются лишние дни для творческой работы и самовыражения, о чём мечтали ещё классики. Это очень важная история, поскольку только 20—25% людей в мире нравится их работа, а остальные просто зарабатывают деньги», — сказал Гринберг.

При этом он отметил, что вся мировая экономика движется сейчас к автоматизации, искусственному интеллекту и вытеснению рабочих профессий.

Как ранее сообщал сайт Nation News, специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько россиян поддерживают идею введения четырёхдневной рабочей недели, а сколько — против неё.