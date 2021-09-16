Опрос: более 70% работодателей принимают на работу родственников своих сотрудников
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
17% работодателей отметили, что являются противниками подобной практики.
При этом чем крупнее компания, тем более лояльно в ней относятся к трудоустройству членов семей действующих сотрудников. Это относится к 69% компаний малого бизнеса и 88% предприятий и организаций, где заняты более 1 тыс. человек.
Среди компаний разных отраслей наиболее открыты для родственников работающих сотрудников промышленные предприятия и банки (по 83%), а также компании, осуществляющие деятельность в сфере продаж (68%) и услуг (66%).
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.