Опрос: более 70% работодателей принимают на работу родственников своих сотрудников

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл исследование и выяснил, что порядка 73% работодателей принимают на работу родственников сотрудников, работающих в компании. Чаще всего речь идёт о вакансиях на заводах и в банках.

Об этом пишут «Известия».

17% работодателей отметили, что являются противниками подобной практики.

При этом чем крупнее компания, тем более лояльно в ней относятся к трудоустройству членов семей действующих сотрудников. Это относится к 69% компаний малого бизнеса и 88% предприятий и организаций, где заняты более 1 тыс. человек.

Среди компаний разных отраслей наиболее открыты для родственников работающих сотрудников промышленные предприятия и банки (по 83%), а также компании, осуществляющие деятельность в сфере продаж (68%) и услуг (66%).

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.