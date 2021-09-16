В Татарстане прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 3450 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число вакцинированных в регионе достигло 1 049 841. Оба компонента вакцины получили 905 687 жителей.

Также стало известно, что в Калининградской области за минувшие 24 часа выявили 196 случаев коронавирусной инфекции, передаёт издание «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

За сутки проведено 2773 исследования на COVID-19, с начала пандемии в регионе обследовали 905 196 человек.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.