Невролог рассказал о возможных последствиях COVID-19

Врач-невролог отделения клиники лечения боли Государственной клинической больницы имени Виноградова Пётр Соков рассказал о возможных последствиях COVID-19.

«Есть ряд неврологических осложнений, которые сопровождают новую коронавирусную инфекцию. Но всё-таки это остаётся новым заболеванием, и мы не можем точно установить причинно-следственные связи возникновения осложнений», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По его словам, в той или иной степени COVID-19 сопровождают энцефалиты, депрессии, а из неврологических осложнений выделяется аносмия — нарушение обоняния.

Как отметил Соков, многие пациенты имеют снижение когнитивных функций после перенесённого коронавируса.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.