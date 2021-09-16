Невролог рассказал о возможных последствиях COVID-19

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Врач-невролог отделения клиники лечения боли Государственной клинической больницы имени Виноградова Пётр Соков рассказал о возможных последствиях COVID-19.
Невролог рассказал о возможных последствиях COVID-19
  • Reuters

«Есть ряд неврологических осложнений, которые сопровождают новую коронавирусную инфекцию. Но всё-таки это остаётся новым заболеванием, и мы не можем точно установить причинно-следственные связи возникновения осложнений», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По его словам, в той или иной степени COVID-19 сопровождают энцефалиты, депрессии, а из неврологических осложнений выделяется аносмия — нарушение обоняния.

Как отметил Соков, многие пациенты имеют снижение когнитивных функций после перенесённого коронавируса.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.

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