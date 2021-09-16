Врач призвал вакцинироваться в условиях пандемии

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников призвал вакцинироваться в условиях пандемии.

«Чем дольше вирус циркулирует в обществе, тем больше жизнеспособных вариантов появляется. Именно поэтому мы, врачи, призываем людей вакцинироваться как можно скорее, чтобы прервать возможность распространения и размножения вирусов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отечественные вакцины демонстрируют высокую эффективность даже против новых штаммов.

Как отметил Тяжельников, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения необходимо сделать ревакцинацию через полгода.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов в беседе с URA.RU дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.