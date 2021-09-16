Врач призвал вакцинироваться в условиях пандемии

Короткая ссылка
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников призвал вакцинироваться в условиях пандемии.
Врач призвал вакцинироваться в условиях пандемии
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«Чем дольше вирус циркулирует в обществе, тем больше жизнеспособных вариантов появляется. Именно поэтому мы, врачи, призываем людей вакцинироваться как можно скорее, чтобы прервать возможность распространения и размножения вирусов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отечественные вакцины демонстрируют высокую эффективность даже против новых штаммов.

Как отметил Тяжельников, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения необходимо сделать ревакцинацию через полгода.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов в беседе с URA.RU дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить