Экс-юрист ФБК прокомментировал отказ главы «Альянса врачей» от сотрудничества с фондом Навального

Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов прокомментировал RT решение главы «Альянса врачей»** Анастасии Васильевой отказаться от поддержки этого фонда.

По словам Серуканова, желание Васильевой больше не ассоциироваться с ФБК — «закономерное событие».

После того как Навальному заменили условный срок на реальный, расстановка сил в его организации изменилась, выразил мнение Серуканов. Экс-глава штабов Навального*** Леонид Волков и экс-директор ФБК Иван Жданов взяли лидерство на себя, пояснил он.

«Волкову не нужна Васильева. К тому же она остаётся верна Навальному. Для Волкова это неприемлемо, ему нужно, чтобы присягнули именно ему», — считает Серуканов.

Экс-юрист ФБК добавил, что Васильева и раньше не была лояльной Волкову.

«Васильева всегда была человеком Навального. Она напрямую решала с ним ключевые вопросы, получала от него финансирование и информационные ресурсы. Сейчас Навального нет, и Волков не хочет видеть рядом с собой первых людей Навального. Это касается и Любови Соболь. Васильева — жертва интриг. Они отрезали её от финансовых потоков, и она пришла к выводу, что её просто слили», — заключил Серуканов.

16 сентября Анастасия Васильева опубликовала пост в Facebook, в котором заявила, что разочаровалась в ФБК, и попросила больше не ассоциировать её и «Альянс врачей» с этой организацией.

«Для Волкова, Жданова, Певчих (руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих. — RT) власть и деньги оказались важнее судеб», — написала она.

Ранее RT выяснил схему создания организации Anti-Corruption Foundation, Inc. — аналога ФБК в США.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

*** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.